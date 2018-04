Anzeige

Formel 1, China-GP mit Vettel und Hamilton LIVE im TV, Stream & Ticker Triumphiert Vettel auch in China? / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Sebastian Vettel (m.) hatte in Bahrain beide Mercedes hinter sich gelassen © Getty Images

Sebastian Vettel geht in der Formel 1 nach dem Sieg in Bahrain mit viel Selbstvertrauen in den China-GP. Lewis Hamilton und Mercedes stehen bereits unter Druck.