WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel hat sich die Pole Position für sein Heimrennen in Hockenheim gesichert.

Der Ferrari-Pilot aus Heppenheim fuhr im Qualifying Bestzeit und verwies Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas (Finnland) und dessen Landsmann Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari auf die Plätze zwei und drei. Für Vettel ist es die 55. Pole Position seiner Karriere.

Mit der letzten Runde konterte Vettel Mercedes-Konkurrent Bottas. Danach war ein regelrechter Jubel-Aufschrei der Fans auf den Tribünen zu hören.

Riesenpech hatte Weltmeister Lewis Hamilton: Im Q1 streikte die Hydraulik an Hamiltons Mercedes, zu dem Zeitpunkt war der Brite mit einer Bestzeit von 1:13,012 Minuten Fünfter. Zum Q2 konnte er nicht mehr antreten.

Damit beendet Hamilton das Qualifying auf Platz 14. Sollte an Hamiltons Auto allerdings noch das Getriebe gewechselt werden müssen, stünde der viermalige Weltmeister beim Start am Sonntag (15.10 Uhr) als 19. in der letzten Reihe.