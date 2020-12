Hamburg (SID) - Der Russe Nikita Masepin (21) steigt in die Formel 1 auf und fährt in der kommenden Saison für den Haas-Rennstall. Das gab das US-Team am Dienstag bekannt. Damit wird Masepin womöglich der neue Teamkollege von Mick Schumacher (21). Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher gilt als Favorit auf das zweite Haas-Cockpit, nachdem Romain Grosjean (Frankreich) und Kevin Magnussen (Dänemark) keine neuen Verträge mehr bekommen hatten.

Für Masepin gehe "ein Lebenstraum in Erfüllung", wie er sagte: "Ich kann es kaum erwarten, loszulegen." In der Formel 2 hat Masepin im Kampf gegen Schumacher als derzeit Drittplatzierter vor dem Saisonfinale in Bahrain am Wochenende sogar noch theoretische Chancen auf den Titel. Er ist der Sohn eines russischen Oligarchen und bringt vermutlich ein attraktives finanzielles Paket mit zu Haas. Sein Vater Dimitri ist Chef des Chemiekonzerns Uralkali.

Ferrari-Junior Schumacher gilt seit Wochen als heißer Kandidat für Haas, das Team pflegt eine enge Partnerschaft mit der Scuderia. Teamchef Günther Steiner hatte Ende Oktober bereits von einer "Ehre" gesprochen, den Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher womöglich als Stammpilot begrüßen zu dürfen.