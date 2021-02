Jetzt kommt in der Formel 1 auch der erste Top-Rennstall aus der Deckung: (Die Autos der Formel 1 2021: Termine und Zeitplan der Präsentationen).

Knapp drei Wochen vor Beginn der einzigen Testfahrten vor der Formel-1-Saison in Bahrain hat Red Bull seinen neuen Boliden für die Formel-1-Saison 2021 mittels Computer-Animationen der Öffentlichkeit vorgestellt.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Der letztjährige WM-Zweite um Starfahrer Max Verstappen, der statt Alexander Albon (fortan AlphaTauri) nun mit Neuzugang Sergio Perez einen erneuten Angriff auf das Weltmeister-Team von Mercedes und Lewis Hamilton startet, präsentierte auf seinen sozialen Plattformen nun erste Bilder des RB16B.

Dabei klar erkennbar: Das 2020 bereits schnelle, dabei aber auf verschiedenen Strecken immer wieder mal störanfällige Auto, wirkt optisch eher wie eine Evolution denn Revolution. (NEWS: Alles zur Formel 1)

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Red Bull: Neuer Bolide als Kampfansage an Mercedes

Teamchef Christian Horner hatte bereits Ende des Vorjahres verraten, rund 60 Prozent der Teile am neuen Red Bull seien neu. (Rennkalender der Formel 1 2021)

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte am Montag die Befürchtung formuliert, die Dominanz seines Teams (sieben WM-Titel in Folge seit 2014) könnte bald vorbei sein - auch wegen Red Bull, dem der 49-Jährige wie auch Aston Martin mit Sebastian Vettel zutraut, schneller zu sein als das eigene Team. (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)

Auch von vorn ansprechend: Der neue F1-Bolide von Red Bull © twitter@redbullracing

"Einschneidend in der Technik ist die Veränderung am Unterboden, von dem ein Teil herausgeschnitten wird. Das erzwang ein Umdenken im gesamten Konzept. Deshalb können wir nicht ausschließen, dass Red Bull Racing oder Aston Martin mit einer besseren Lösung auftauchen werden", so Wolff, der besonders den RB16B auf dem Zettel hat. "Sie hatten schon im vergangenen Jahr ein unglaubliches Auto."

Seit 2013 wartet Red Bull auf den fünften WM-Titel der Team-Geschichte - der neue Bolide soll den Bann nun brechen.

Red Bull: Erste Details zum RB16B

Auf ersten Bildern sind dabei veränderte vordere Bremsbelüftungen zu erkennen - mit nun fünf statt vier Luftabweiser hintereinander neben dem Seitenkasten, um durch bewusst erzeugte Luftwirbel die Strömung im hinteren Teil des Autos zu beeinflussen.

Der Seitenkasten wiederum scheint einen Tick früher abzufallen, während das Chassis dagegen wie bei der Konkurrenz eine Übernahme des Vorjahres ist.