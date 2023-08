Starke Einkäufe auf dem Transfermarkt! Wie der FC Bayern zum Angriff bläst

Mit einem klaren Ziel vor Augen und voller Entschlossenheit geht der FC Bayern Basketball in die neue Saison. Zwar gewann der renommierte Klub in der abgelaufenen Spielzeit immerhin zum zweiten Mal in drei Jahren den Pokal - doch die Sehnsucht nach dem ersten Meistertitel in der BBL seit 2019 ist groß.

So groß, dass die angepeilte Rückkehr auf den Thron des deutschen Basketballs von den Verantwortlichen um Manager Marko Pesic auch offensiv kommuniziert wird. „Wir gehen als deutscher Meister in den SAP Garden“, prophezeit der 45-Jährige. In der neuen Halle soll ab der Saison 2024/2025 gespielt werden.

Die Entschlossenheit des FCBB spiegelt sich in den namhaften Neuverpflichtungen wider, angefangen mit der spektakulären Verpflichtung des ehemaligen Real-Madrid-Trainers Pablo Laso, einer gestandenen Größe des europäischen Basketballs.

Der 55-jährige Spanier holte mit den Königlichen neben sechs spanischen Meisterschaften und zahllosen weiteren nationalen Erfolgen zweimal die EuroLeague, einen Titel, den auch die Bayern nur zu gerne in ihrer Sammlung sehen würden und für den sie schon 2020 Andrea Trinchieri verpflichtet hatten.

Unter dem Italiener erreichte der Klub zwar zweimal in Folge das Viertelfinale, schied dort jedoch unglücklich aus - jetzt soll die nächste Stufe gezündet werden.

Ex-NBA-Profi Edwards ist der neue Star beim FC Bayern

Dazu gibt es im Kader spürbare Veränderungen. Auf dem Münchner Backcourt kann dabei getrost von einem Umbruch gesprochen werden. Spieler wie Ognjen Jaramaz (zu Partizan Belgrad), Corey Walden (Galatasaray Istanbul), Cassius Winston (Tofus Bursa) und Zan Mark Sisko (CB Breogan) haben den Verein verlassen.

Auf der Zugangsseite haben sich die Bayern nach dem Vorbild der Trainerposition dagegen ganz oben umgeschaut - und wurden fündig.

Mit Carsen Edwards hat der FCBB einen prominenten Spieler gewonnen, der mit seiner Erfahrung aus 72 NBA-Einsätzen für Detroit und Boston zu den Top-Stars der BBL zählen wird.

Ex-NBA-Profi Carsen Edwards ist einer der neuen Stars beim FC Bayern Basketball

„Carsen ist eine Scoring-Maschine und als er nach Europa kam, dachten alle: ‚Wow‘ ein toller Transfer‘“, schwärmt Coach Laso über den Star-Neuzugang.

Die vergangene Saison - seine erste in Europa - verbrachte Edwards bei Fenerbahce Istanbul, dem türkischen Vizemeister, wo er ebenfalls Einsatzzeiten in der EuroLeague sammeln konnte.

Erwartungen an Bayern-Neuzugang Edwards sind groß

Die Erwartungen an den 25 Jahre alten Guard, der 2019 als 33. im NBA-Draft von den Celtics gepickt wurde, könnten kaum höher sein.

„Wir bekommen einen vielseitigen Spieler, der verschiedene Positionen ausfüllen kann. Er ist kreativ und sehr aggressiv in der Offense, in der Defense stark und schnell“, erklärte Laso und betonte mit Nachdruck: „Wir erwarten uns viel von ihm, denn er ist jemand, der sich gegen jeden behaupten kann.“

Edwards selbst bleibt bescheiden und drückte bei seiner Vorstellung auf die Bremse: „Ich möchte eine wichtige Rolle einnehmen, doch das muss ich mir erst verdienen.“

In der NBA hatte er meist nur Kurzeinsätze (im Durchschnitt 9,2 Minuten in 68 Spielen bei den Celtics) absolviert. Dafür sorgte er in der Entwicklungsliga G-League in der Saison 2020/21 für Furore, als er mit durchschnittlich 27 Punkten pro Spiel zum bestes Scorer der Liga avancierte.

Auch ein Argentinier kommt mit NBA-Erfahrung

Vor Edwards hatte bereits ein weiterer talentierter Akteur mit NBA-Erfahrung beim FC Bayern unterschrieben. Leandro Bolmaro, argentinischer Nationalspieler, kommt vom spanischen Erstligisten Teneriffa und schließt sich den Münchnern für die nächsten zwei Jahre an.

Der 22-Jährige spielte während seiner Zeit in den USA bei den Minnesota Timberwolves (2021/22) und für die Utah Jazz (2022/23), wo er in insgesamt 49 Spielen zum Einsatz kam. Seinen Durchbruch hatte der Guard zuvor in Barcelona erlebt, wo ihn bis Sommer 2020 der ehemalige Bayern-Coach Svetislav Pesic betreute.

Im Trikot der Katalanen gewann Bolmaro in der Saison 2020/21 die Auszeichnung als „spektakulärster Spieler“ der spanischen Liga. Zudem kann er in der EuroLeague bisher 36 Einsätze verzeichnen.

Auch wenn er sich in der NBA nicht durchsetzen konnte, sieht Bayern-Coach Laso in dem jungen Profi „eine der vielversprechendsten Zukunftshoffnungen Argentiniens“.

WM-Teilnehmer komplettiert Backcourt

Währenddessen zog es auch den Franzosen Sylvain Francisco für die nächsten zwei Jahre nach München.

Der 25 Jahre alte Point Guard verließ den griechischen Meisterschaftsdritten GS Peristeri, wo er eine Schlüsselrolle innehatte. Durch seine Leistungen (12,8 Punkte pro Spiel) schaffte er es letzte Saison sogar ins All-Star-Team in Griechenland.

Bevor Francisco seine Aufgabe in München antreten wird, fährt er mit der französischen Nationalmannschaft aber noch zur Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September).

Dort könnte er in der K.o.-Phase auch auf seine künftigen Bayern-Kollegen Andreas Obst, Niels Giffey und Isaac Bonga treffen. Die drei deutschen Profis stehen im vorläufigen WM-Aufgebot des DBB.

Die Münchner Planungen für den Backcourt sollen mit den Verpflichtungen von Edwards, Bolmaro und Francisco abgeschlossen sein. Doch auch im Frontcourt war der FCBB bereits aktiv, um die Lücke zu schließen, die unter anderem der Abgang von Zylan Cheatham (New Zealand Breakers) hinterlassen hat.

Rückkehr eines Publikumslieblings: „Jetzt ist der perfekte Moment“

Der 32-jährige US-Amerikaner war bereits von 2016 bis 2019 beim FCBB aktiv und beschreibt seine Rückkehr mit den Worten: „Es fühlt sich schon so an, als käme ich nach Hause. Ich wusste immer, dass ich noch einmal zu Bayern zurückkehre - die Frage war nur, wann. Jetzt ist der perfekte Moment.“

Nach dem bislang letzten Meistertitel der Bayern entschied sich Booker für ein Engagement in Russland, ehe er zuletzt zwei Jahre für Fenerbahce spielte. Nun ist er zurück in München und zählt neben Kapitän Vladimir Lucic zu den wenigen verbleibenden Spielern aus dem Team, die die BBL-Titel 2018 und 2019 gewonnen haben.

Als neuer und alter FCBB-Akteur weiß Booker, worauf es ankommt. „Wir müssen versuchen, ganz schnell wieder auf die Gewinnerstraße zu kommen, denn dahin gehört Bayern“, kündigte er an. Gemeinsam mit Lucic werde er den anderen Spielern auf dem Court und in der Kabine „helfen und sie motivieren, damit wir alles erreichen, was wir uns vornehmen“.

Booker betonte zudem seine Flexibilität, auf der Vier oder Fünf spielen zu können und seine Erfahrung, die er seit seinem Abgang aus München hinzugewonnen hat: Mittlerweile steht der 2,03-Meter-Athlet in der EuroLeague bei insgesamt 119 Partien.

Leihspieler sollen bei Bayern den nächsten Schritt machen

Neben der Rückkehr von Booker ist auch der kroatische Center Danko Brankovic „neu“ in München.

Mit einer Größe von 2,16 Metern bringt der 23-Jährige eindrucksvolle körperliche Präsenz mit und wird nun in der Bundesliga seine Fähigkeiten unter Beweis stellen können, nachdem er zuletzt an den Belgrader Ausbildungsverein KK Mega Basket (12,9 Punkte pro Spiel) ausgeliehen war.

Ebenfalls aus dem Pool der Leihspieler ist Nelson Weidemann zurück an der Isar. Der inzwischen 24 Jahre alte Guard stammt aus dem eigenen Nachwuchsprogramm und hatte dort unter anderem die U19-Meisterschaft gefeiert.

2019 wurde der Jungnationalspieler, der im Februar 2023 sein DBB-Debüt feierte, zunächst nach Bamberg abgegeben. Zuletzt erreichte Weidemann mit Chemnitz zweimal die BBL-Playoffs und etablierte sich als Leistungsträger (8,8 Punkte pro Spiel und 2,8 Assists).

In der Summe machen die Verpflichtungen den FC Bayern auf dem Papier wohl zum Topfavoriten auf den Titel in der BBL. Denn zeitgleich hat die Konkurrenz aus Ulm, Bonn und Berlin mit dem Verlust von Schlüsselspielern zu kämpfen.

Bayern-Konkurrenz verliert Schlüsselspieler

Meister Ulm trifft vor allem der Abgang des brasilianischen Erfolgsduos, bestehend aus Spielmacher Yago dos Santos (zu Belgrad) und Center Bruno Caboclo (Venedig).

Vizemeister Bonn verliert neben MVP T.J. Shorts und Trainer Tuomas Iisalo insgesamt sechs Stammkräfte an Paris. Indes muss ALBA den Verlust von Maodo Lo (zu Mailand), Jaleen Smith (Bologna) und Luke Sikma (Olympiakos Piräus) verkraften.

Trotzdem dürften die Bayern im europäischen Wettbewerb nach wie vor nicht über den Status des Außenseiters hinaus kommen. Die internationalen Spitzenklubs investieren teils enorme Summen für noch namhaftere Verstärkungen aus der NBA.

So lockte Barcelona den spanischen Europameister Willy Hernangomez aus New Orleans, während Monaco kürzlich die Verpflichtung des viermaligen NBA-All-Stars Kemba Walker vermeldete. Die beiden Personalien sind mit 344 bzw. 750 NBA-Einsätzen nochmal ein ganz anderes Kaliber als Bayern-Neuzugang Edwards.