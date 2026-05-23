Das nächste Gesicht des FC Bayern?

Moritz Thienen 23.05.2026 • 09:36 Uhr Der FC Bayern Basketball startet überragend in die Playoffs. Ein wichtiger Faktor ist Oscar da Silva, der getragen von der Familie alles trifft und auf dem Weg ist, ein echtes Bayern-Gesicht zu werden.

Die Basketballer des FC Bayern haben einen fulminanten Start in die BBL-Playoffs hingelegt – was sehr viel mit Oscar da Silva zu tun hat. Die Münchener feierten gegen Trier zwei souveräne Heimsiege und brauchen nur noch einen Erfolg für den Halbfinaleinzug. Speziell Europameister da Silva überragt dabei.

Wer sehen wollte, wie stark der Big Man agiert, musste nur dessen Bruder und NBA-Profi Tristan beobachten, der für den Start der Playoffs extra aus Orlando angereist war. Der Spieler der Magic fieberte in der ersten Reihe mit und bejubelte Oscars starke Aktionen euphorisch.

Nach dem Spiel nickte Tristan seinem Bruder anerkennend zu und applaudierte ihm. Sein Gesicht sprach Bände und schien zu sagen: Wow, das war eine beeindruckende Vorstellung.

BBL-Playoffs: Da Silva noch ohne Fehlwurf

Und tatsächlich ist das, was Oscar da Silva zum Start der Playoffs zeigt, beeindruckend. Bisher legt er 13,5 Punkte und 4,5 Rebounds bei einem Effektivitätswert von 17,5 auf. Mit ihm auf dem Feld stehen die Bayern zudem in Spiel eins und zwei kombiniert bei einem Plus-Minus-Wert von +59. Steht der Europameister auf dem Feld, machte Bayern also 59 Punkte mehr als der Gegner.

Das sind aber nicht die einzigen Fabelzahlen, die der Big Man auflegt. Bisher hat er in den Playoffs noch überhaupt keinen Wurf daneben gesetzt. Er traf 3/3 Dreier, 7/7 Zweier und 4/4 Freiwürfe und steht somit aktuell bei 100 Prozent Wurfquote.

Ein Wert, der schon in einem Spiel beeindruckend ist, in zwei Spielen hintereinander schon fast außergewöhnlich. Das zeigt auch die Reaktion von da Silvas Mitspieler Johannes Voigtmann. Als dieser von SPORT1 nach Spiel zwei darauf angesprochen wurde, sagte er verdutzt: „Das wusste ich gar nicht, ist aber natürlich echt eine irre Statistik.“

Bayerns „Mister 100 Prozent“ wirkt aktuell wie beflügelt. Einen Anteil hat daran ganz sicher die große familiäre Unterstützung. Denn nicht nur Bruder Tristan, sondern auch die Eltern Valdemar und Christine feuern Oscar aus der ersten Reihe an.

„Ich freue mich, dass Tristan da ist und ein paar Spiele mitnehmen kann. Klar, wenn die Familie in der ersten Reihe sitzt, wird Gas gegeben“, sagte da Silva nach Spiel eins strahlend.

Da Silva eines der Bayern-Gesichter

Und so gab es für ihn direkt nach Spielende dicke Umarmungen seiner Liebsten. Die drei saßen übrigens bisher auf Bayerns Ehrenplätzen in direkter Nähe zu Bayern-Präsident Herbert Hainer. Ein Zeichen der großen Wertschätzung, die da Silva im Verein genießt.

Der gebürtige Münchener hat sich längst einen Status als eines der Gesichter des FC Bayern Basketball erarbeitet. Da Silva ist ganz klar der Local Hero und als Münchener-Kindl eben eine extrem große Identifikationsfigur für die Fans. Kaum ein Spieler schreibt nach dem Spiel mehr Autogramme als der Europameister.

Im Ansehen bei den Fans, aber auch im Verein ist er neben Superstar Andi Obst eine große Nummer. Das wird auch im SAP Garden und in der Stadt deutlich. Auf Werbeplakaten für die Playoffs ist nahezu immer da Silva zu sehen, egal ob alleine oder eben an der Seite von Obst.

Auch im Video, welches vor dem Teamintro in der Halle abgespielt wird, um die Fans so richtig heiß zu machen, ist es da Silva, der als Erstes redet und die Fans einschwört. Kapitän und Vereins-Legende Vladimir Lucic ist natürlich noch immer extrem wichtig, aber zumindest in Bezug auf die Außendarstellung scheint der Europameister den Serben überholt zu haben.

Pesic und Voigtmann voll des Lobes für da Silva

Zu diesem Aufstieg trägt natürlich ganz klar auch die sportliche Entwicklung des Big Man bei, dessen Ansehen natürlich auch durch den Europameister-Titel nochmal extrem gestiegen ist. Da Silva ist die Konstante im Bayern-Kader, der in einer unruhigen Saison immer verlässlich war.

Das stellte auch Cheftrainer Svetislav Pesic auf SPORT1-Nachfrage heraus: „Oscar ist die Kontinuität in Person. Er spielt eine gute Saison, nicht nur gegen Trier, sondern auch schon in vielen Spielen davor. Er fühlt sich sehr wohl, das sieht man, ist in sehr guter Form und spielt einfach mit extremem Selbstvertrauen.“

Lob gab es auch von seinem Mitspieler Jo Voigtmann. „Oscar ist super wichtig und kann viele Sachen sehr gut. Er hat eine unglaublich gute Fußarbeit unter dem Korb, ist einer der besten Post-Up-Spieler in der Liga, ein guter Rebounder und Verteidiger. Es macht sehr viel Spaß mit ihm zusammenzuspielen“, stellte der Welt- und Europameister bei SPORT1 heraus.