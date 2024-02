"Barca-Knaller!" Überraschung um ein Genie?

Anfang Januar verkündete der Spanier, der zu dieser Zeit in der NBA bei den Cleveland Cavaliers unter Vertrag stand, gar, seine Karriere endgültig beenden zu wollen - zumindest in den USA. Über Instagram teilte er mit: „Wenn die Zeit reif ist, würde ich meine ganze Erfahrung gerne teilen, um anderen Personen in ähnlichen Situationen helfen zu können. Bis dahin würde ich es gerne privat halten, aus Respekt an mich und meine Familie, da ich weiter an meiner mentalen Gesundheit arbeite.“