Basketball: Nowitzki-Kumpel wird Vize-Präsident beim DBB

Johannes Behm 09.06.2026 • 12:31 Uhr Früher war er in der Nationalmannschaft Zimmerkollege von Dirk Nowitzki, nun wird Mithat Demirel zum Vizepräsidenten beim DBB. Im Gespräch mit SPORT1 fühlt sich Demirel geehrt.

Der Deutsche Basketball Bund bekommt prominente Unterstützung! Ex-Nationalspieler Mithat Demirel wird nach SPORT1-Informationen neuer Vize-Präsident für Leistungssport. Offiziell werden soll dies am Samstag im Rahmen des DBB-Bundestags, bei welchem der 48-Jährige als Nachfolger von Armin Andres gewählt werden soll. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht.

„Wenn das funktioniert, würde ich mich sehr freuen. Das wäre wirklich eine Ehre für mich, das machen zu dürfen“, sagte Demirel auf SPORT1-Anfrage. „Nach den Gesprächen mit Ingo Weiss (DBB-Präsident, Anm. d. Red.) und den anderen Verantwortlichen bin ich sehr interessiert und stelle mich zur Wahl.“

Demirel gewann WM-Bronze und EM-Silber

Der gebürtige Berliner blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Spieler zurück, wurde zwischen 1997 und 2003 unter anderem fünfmal Deutscher Meister und viermal Pokalsieger mit ALBA Berlin. Nach dem Ende seiner Profikarriere war er von 2010 bis 2015 als Sportdirektor der Berliner tätig.

Für die Nationalmannschaft absolvierte der frühere Point Guard insgesamt 100 Länderspiele und war jahrelang Zimmerkollege von Dirk Nowitzki, mit dem er bis heute eng befreundet ist. Demirel war Teil der Mannschaft, die 2002 Bronze bei der WM holte – und 2005 Vize-Europameister wurde. Bis zu den sensationellen Titeln bei der WM 2023 und der EM 2025 waren dies die größten Erfolge des deutschen Männer-Basketballs gewesen.

„Sind für mich ja auch keine Unbekannten“