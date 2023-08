Basketball: Schock! Mega-Star sagt WM ab

NBA -Superstar Giannis Antetokounmpo hat seine Teilnahme an der Basketball-WM wegen mangelnder Fitness abgesagt. Gut sieben Wochen nach einer Operation am linken Knie gab der zweimalige MVP von den Milwaukee Bucks in den Sozialen Medien bekannt, dass er beim Highlight nicht für Griechenland auflaufen wird.

Auch Frankreichs Wunderkind kommt nicht zur Weltmeisterschaft

Auch das französische Supertalent Victor Wembanyama spielt nicht bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September). Der 19-Jährige, der von den San Antonio Spurs im diesjährigen NBA-Draft an Position eins ausgewählt worden war, hatte Ende Juni für das Turnier abgesagt. Wembanyama will bei den Olympischen „Heimspielen“ in Paris aber unbedingt dabei sein.