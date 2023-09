Basketball-WM: Daniel Theis so stark wie nie zuvor - führt er Deutschland zum Titel?

Die deutsche Nationalmannschaft steht nach dem 113:111-Erfolg gegen die USA zum ersten Mal in der Geschichte in einem WM-Endspiel. Maßgeblich daran beteiligt war Daniel Theis, der neben seiner gewohnt starken Defensive auch als flexible Offensiv-Option bestach.

Doch warum spricht niemand über Daniel Theis? Vielleicht auch weil Theis in der NBA zuletzt auf das Abstellgleis geraten war. Nachdem Theis nach seinem Wechsel aus der BBL in die NBA 2017 sich Stück für Stück Spielzeit als flexibler Rollenspieler bei den Boston Celtics, den Chicago Bulls, den Houston Rockets und wieder den Boston Celtics erarbeitet hatte, spielte er bei seinem aktuellen Klub, den Indiana Pacers, nahezu keine Rolle.

Im Juli 2022 wurde Theis zu den Indiana Pacers getradet, nahm dort zuletzt aber nur eine Statistenrolle ein . Head Coach Rick Carlisle setzte vermehrt auf junge Talente wie Jordan Nwora, Bennedict Mathurin und Jalen Smith, für Theis war plötzlich kein Platz mehr. Vergangene Saison kam der gebürtige Salzgitterer zu nur sieben Einsätzen, immer wieder hieß es „DNP“ (Did not play; zu Deutsch: hat nicht gespielt).

Theis endlich wieder richtig fit

Völlig erschöpft! So reagiert DBB-Coach Herbert auf den WM-Titel

Völlig erschöpft! So reagiert DBB-Coach Herbert auf den WM-Titel

Doch schon nach dem ersten Testspiel gegen Schweden wurde schnell deutlich: Dieser Daniel Theis ist topfit und kann für Deutschland bei der WM zum echten Faustpfand werden . Der 31-Jährige wirkte so fit wie selten - kein Vergleich mehr zum Auftreten des Centers bei der Heim-EM im Sommer zuvor, als er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht über den Platz schleppte.

„Ich bin so fit wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich habe nach der Saison, glaube ich, acht oder neun Kilo verloren. Ich habe mich fit gemacht und dieses Mal auf alles aufgepasst“, erklärte Theis damals bei MagentaSport .

Der außerordentliche Fitnesszustand seines Teamkollegen fiel auch Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder gleich auf: „Er ist auf einem Top-Niveau. So gut habe ich ihn bisher noch nie gesehen. Als er im Sommer ins Trainingscamp gekommen ist war er shredded.“

Auch wenn es im Zwischenrundenspiel zwischen den beiden zu einer kleinen Auseinandersetzung kam , bilden sie ein hervorragendes Team. Mittlerweile ist auch der Zoff längst abgehakt. „Man hat gesehen, es hat uns geholfen. Dennis und ich kennen uns seit 14 Jahren oder so, danach ist das vorbei“, erklärte Theis.

„Der macht das Spiel seines Lebens“

Eins steht fest: Daniel Theis ist zurück! „Ich habe Daniel Theis noch nie so gut gesehen. Der macht hier das Spiel seines Lebens. Der Fakt, dass du keinen Spieler dabeihast, für den der Moment zu groß war, ist unvorstellbar und für mich nicht erklärbar“, so MagentaSport-Experte Per Günther.