Auferstehung zur rechten Zeit: Deutschlands größter WM-Trumpf?

Nach dem herausragenden Erfolg bei der Heim-EM im vergangenen Jahr hat die deutsche Basketballnationalmannschaft auch bei der anstehenden WM in Japan, Indonesien und den Philippinen (25. August bis 10. September) Großes vor.

Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert will nach Bronze im Vorjahr auch bei der Weltmeisterschaft wieder eine Medaille angreifen. Bevor es Ende August so richtig ernst wird, nimmt nun auch der finale Kader Form an.

Und der erscheint absolut vielversprechend. Mit Dennis Schröder, den Wagner-Brüdern Franz und Moritz und Daniel Theis sind gleich vier NBA-Spieler mit an Bord.

Das erste Testspiel gegen Schweden hat gezeigt, dass gerade Theis zum echten X-Faktor für das DBB-Team werden könnte. Der Center der Indianer Pacers legte starke 10 Punkte und 5 Rebounds in nur 15 Minuten Spielzeit auf. Aber viel wichtiger: Er wirkte unglaublich fit und beweglich.

Und das, obwohl er in der NBA eine echte Saison zum Vergessen erlebte und hinter seiner vollen Leistungsfähigkeit große Fragezeichen standen, denn Theis spielte in der vergangenen Saison nur sieben Spiele.

Theis erklärt: Bin so fit, wie schon lange nicht mehr

Auch deshalb war unklar, auf welchem Leistungsniveau sich Theis aktuell befindet.

Er selbst zeigte sich nach dem Spiel bei MagentaSport noch selbstkritisch: „Für viele war es jetzt das erste Spiel seit langer Zeit. Für mich persönlich war es das erste Spiel seit sechs Monaten, ich glaube, das hat man gemerkt bei uns. Wir müssen erstmal unseren Rhythmus wiederfinden.“

Gerade in der Offensive würde noch ein bisschen der Flow fehlen, aber dafür würde das Team jetzt die nächsten Tage der Vorbereitung nutzen.

Auch wenn sich Theis selbstkritisch zeigte, wirkte der 31-Jährige im Test schon sehr präsent. Der Center wirkte so beweglich wie lange nicht mehr und sorgte mit einem krachenden Dunk in Halbzeit eins für eines der Highlights im Spiel.

„Ich bin so fit wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich habe nach der Saison, glaube ich, acht oder neun Kilo verloren. Ich habe mich fit gemacht und dieses Mal auf alles aufgepasst“, erklärte Theis.

Ihm sei insgesamt auch entgegengekommen, dass er in dieser Saison so wenig gespielt hätte und sich mit Workouts fit halten konnte: „Meine Knie machen aktuell keine Probleme, ich habe wirklich gar keine Probleme mehr. So kann ich nun endlich wieder so spielen, wie ich spielen möchte.“

Theis erlebte NBA-Saison zum Vergessen

Und so könnte es für Theis persönlich, aber gerade auch für das DBB-Team doch noch von Vorteil sein, dass der Center in dieser Saison in der NBA nahezu gar nicht zum Zug kam.

Zunächst verpasste Theis die ersten 52 Saisonspiele aufgrund einer hartnäckigen Knieverletzung. Als er dann endlich wieder einsetzbar war, legte er eigentlich seine gewohnten soliden Zahlen auf.

In sieben Einsätzen kam er auf 7 Punkte und 3,1 Rebounds. Zum Vergleich: In seiner gesamten NBA-Karriere kommt er in 313 Spielen im Schnitt auf 7,6 Punkte und 4,9 Rebounds.

Trotzdem rutschte Theis danach wieder komplett aus der Rotation. „Die Reha war zwölf Wochen. Und dann, als ich gerade im Rhythmus war, hatte ich ein Gespräch mit dem Coach und dem Front Office, dass sie jetzt sehen wollen, wie gut die jungen Spieler sind. Das ist dann natürlich ein ziemlicher Schlag ins Gesicht“, erklärte Theis im April in einem Interview mit der Sportschau seine frustrierende Situation.

Nach dem Gespräch mit dem Front-Office war die Saison für Theis gelaufen, in den letzten 21 Saisonspielen kam Theis keine einzige Sekunde zum Einsatz.

Theis wirkte bei EM nicht fit

Im Sommer vor der enttäuschenden NBA-Saison erlebte der Center gemeinsam mit dem DBB dagegen eines seiner Highlights in seiner Karriere mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Heim-EM.

Theis legte alles in das Turnier, doch schon damals war zu merken, dass der NBA-Star nicht zu 100 Prozent fit war.

Statistisch spielte der 31-Jährige eine ordentliche EM mit 8,8 Punkten und 6,1 Rebounds in satten 22,7 Minuten auf dem Parkett. Doch Theis schleppte sich eher über das Feld, als wirklich zu dominieren.

Die ihn sonst so auszeichnende Athletik, war kaum zu sehen. Stattdessen wirkte er eher träge und verzog nach vielen Aktionen schmerzverzerrt das Gesicht - wurde er ausgewechselt, schlich er sichtlich erschöpft auf die Bank. Trotzdem stellte er sich immer voll in den Dienst der Mannschaft und hatte so auch großen Anteil am großen Erfolg.

Bei der EM biss Daniel Theis oft auf die Zähne

„Ich kann endlich wieder springen“

Sein Körper zollte den Anstrengungen der EM anschließend Tribut und es folgte die lange Leidenszeit inklusive Knie-OP.

Doch jetzt ist Theis rechtzeitig zur WM wieder voll da. Vielleicht sogar der beste Theis aller Zeiten?

„Aller Zeiten müssen wir schauen, aber ich habe keine Beschwerden, bin zu 100 Prozent fit und versuche, dem Team da zu helfen, wo ich helfen kann. Aber ja, ich kann endlich wieder springen, bin explosiv und hoffentlich halte ich genau diese Fitness jetzt auch über die nächsten Wochen in den Testspielen“, befand Theis nach dem Sieg im Testspiel gegen Schweden.