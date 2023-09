Theis zu Streit mit Schröder: "Danach ist das vorbei"

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat den Zwist mit seinem Kapitän Dennis Schröder längst abgehakt. „Danach ist das vorbei. Dennis und ich kennen uns seit 14 Jahren oder so“, sagte der Center am Dienstag.

Am Sonntag hatten sich Schröder und Theis beim 100:71-Sieg gegen Slowenien in der WM-Zwischenrunde in einer Auszeit im ersten Viertel einen Disput geliefert, Bundestrainer Gordon Herbert musste eingreifen.