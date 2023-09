Deutschland nicht der wahre Basketball-Weltmeister? US-Sender irritiert

Die Frage stellt sich nicht, eigentlich. In den USA - dem Land des von Dennis Schröder, Andreas Obst und Co. besiegten WM-Vierten - stellt man sie trotzdem.

Mit nicht ganz zu unterschätzendem Ernst wurde deshalb also jüngst in der amerikanischen TV-Institution ESPN die Frage gestellt: „Wer kann wirklich für sich beanspruchen, ‚Weltmeister‘ zu sein: Deutschland oder die Nuggets?“

ESPN diskutiert: Deutschland oder die Nuggets Weltmeister?

Widerspruch bekam der frühere Meister-Center der Boston Celtics dafür von Expertenkollege Brian Windhorst: „Wenn es in Manila stattfindet, kann ich mir auch einen Sieg für Deutschland vorstellen unter gewissen Umständen - wenn Jokic drei Fouls im ersten Viertel begeht oder Aaron Gordon auf die Bank geschickt wird. So einfach ist die Antwort nicht.“

Einig war Windhorst dagegen mit Perkins, was in einer amerikanischen Halle passieren würde: „Da würden die Nuggets sie ins 15 Sekunden wegfegen. In Manila wäre es aber eine ganz andere Geschichte und nicht so leicht zu beantworten.“