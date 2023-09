FC Bayern & BBL: Ibaka-Coup wie Kane-Transfer? Pesic wiegelt bei Vergleich ab

„Ibaka und Kane kann man nicht vergleichen. Wir haben keine 100 Millionen für ihn ausgegeben“, sagte Geschäftsführer Marko Pesic in einer digitalen Medienrunde der Basketball-Bundesliga vor dem Saisonstart in der nächsten Woche.

„Bei Ibaka hatten wir auch etwas Glück. Es gab ein paar Schnittstellen“, fügte Pesic an und verwies dabei auf teils gleiche Sponsoren bei Ibaka und den Bayern.

Was nach weiteren Angaben des Geschäftsführers dazukommt: Ibakas Freundin lebe in Europa, zudem sei der Power Forward mit mehr als 1000 NBA-Spiele in seiner sportlichen Vita mit dem neuen Bayern-Coach Pablo Laso bestens bekannt.