Deutsche Beachvolleyball-Legende tritt endgültig ab

Die Rio-Olympiasiegerin verliert im Viertelfinale in der Hansestadt ein deutsches Duell - es ist ihr letztes Spiel auf internationaler Bühne.

Die internationale Beachvolleyball-Karriere von Laura Ludwig (38) ist beendet. Die Rio-Olympiasiegerin aus Hamburg verlor mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann am Samstag das Viertelfinale beim Elite16-Turnier in der eigenen Stadt. Im deutschen Duell mit den Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann gab es ein 0:2 (15:21, 18:21).

Mit dem Einzug in die Runde der letzten acht war es ein ordentlicher Abtritt für Ludwig, in der Zwischenrunde hatte sich das Duo am Samstagmittag noch mit 2:1 gegen die Amerikanerinnen Julia Scoles/Betsi Flint durchgesetzt. Gegen Müller/Tillmann, die genau eine Woche zuvor den EM-Titel gewonnen hatten, waren Ludwig/Lippmann dann aber ohne Chance. Für Ludwig war es nach dem frühen EM-Aus vor einer Woche das letzte internationale Turnier ihrer langen Laufbahn.