Alexander Zverev & Sophia Thomalla: Als Liebespaar nie Streit

In der Liebe zu der 32-Jährigen sieht Zverev auch einen Faktor für Erfolg auf dem Court: „Ich habe in Wien, als sie dabei war, wirklich unglaublich gut gespielt. Auf dem Tennisplatz sieht man dir immer an, wie es dir gerade im privaten Leben geht“, so der acht Jahre jüngere Hamburger mit Verweis auf seinen Turniersieg kürzlich in Österreichs Hauptstadt. (Kalender der ATP-Saison 2021)