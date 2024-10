Im Rosenkrieg der Eltern: Schumacher erhebt schwere Vorwürfe

SPORT1 05.10.2024 • 13:58 Uhr Seit Wochen tobt zwischen Cora und Ralf Schumacher ein Rosenkrieg. Nun äußert sich Sohn David und stellt sich klar auf eine Seite.

Seit Wochen gibt es immer wieder Schlagzeilen rund um Ralf und Cora Schumacher. Seit sich der ehemalige Formel-1-Fahrer öffentlich zu seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne bekannt hat, tobt ein Rosenkrieg mit gegenseitigen Anschuldigungen. So behauptete die 47-Jährige, sie habe erst aus den Medien von der Beziehung ihres Ex-Mannes erfahren. Dieser wiederum veröffentlichte in der Folge Chatverläufe, die das Gegenteil implizierten.

Nun hat sich das einzige Kind der beiden, David Schumacher, auf seinem Instagram-Account in einem langen, emotionalen Statement geäußert und sich klar auf die Seite seines Vaters gestellt.

„Ich wollte mich zu familiären Angelegenheit nicht weiter äußern, da in der Öffentlichkeit unsere privaten Themen nichts zu suchen haben. Aber leider bekommt dies meine Mutter nicht geregelt“, schrieb der Rennfahrer, der nach zwei Jahren in der DTM seit dieser Saison beim ADAC GT Masters antritt. „Es ist daher nun an der Zeit, dem ein Ende zu setzen: Ich möchte ehrlich gesagt nur in Ruhe mein Leben leben und meine Ziele erreichen, ohne immer von den Medien über alles, was meine Mutter mir und meinem Vater vorwirft, angesprochen zu werden.“

David Schumacher wird deutlich

In der Folge machte er seine Sicht auf die Dinge deutlich. „Meine Mutter hat leider - schon seit ich denken kann - mentale Probleme, wie man in ihren eigenen sozialen und sonstigen Medien verfolgen kann, mit Ups und Downs“, so David Schumacher.

„Als ich vier oder fünf Jahre alt war, wollte sie mit mir - ich auf dem Beifahrer-Sitz - das Auto gegen einen Baum fahren und alles zu Ende bringen. Zum Glück war eine enge Freundin der Familie zu dem Zeitpunkt bei uns und hat sämtliche Auto-Schlüssel versteckt, sodass wir - zum Glück - nicht ins Auto steigen konnten“, erklärte er weiter.

Anschließend kam er auf einen Urlaub mit seiner Mutter zu sprechen, der sich zugetragen haben soll, als er selbst 13 Jahre alt war. Seine Eltern waren zu dieser Zeit bereits nicht mehr zusammen.

„Sie hat leider einen Nervenzusammenbruch erlitten und musste umgehend in eine geschlossene Anstalt eingeliefert werden - ich war alleine zu Hause und sie war nicht da. Zum Glück ist mein Vater während der Nacht noch zu mir gefahren, ich war so froh, dass Papa da war!“

Cora Schumacher bestreitet Anschuldigungen und schaltet Anwalt ein

Cora Schumacher bestreitet die getätigten Vorwürfe und geht gegen die getätigten Aussagen ihres Sohnes nun offenbar sogar anwaltlich vor.

Sohn David postete einige Stunden nach seinem emotionalen Statement einen Screenshot des Anwalts von Cora Schumacher. In diesem Schreiben wird David aufgefordert die Fotos mit den zugehörigen Statements zu löschen. Zudem wird eine Unterlassungsklage angedroht.

David Schumacher kommentierte auch dieses vorgehen deutlich: „Wenn die Wahrheit schmerzhaft ist, muss man leider seinem eigenen Sohn ein Anwaltsschreiben schicken.“

David mit schweren Vorwürfen gegen Cora Schumacher

Cora Schumacher hatte in der Vergangenheit mehrmals öffentlich betont, über den nicht existenten Kontakt zu ihrem einzigen Kind traurig zu sein. Schon vor der nun eingegangenen Unterlassungsklage sah Sohn David das aber offensichtlich anders.

„Als sich meine Eltern 2015 scheiden ließen, wurde mir von meiner Mutter gedroht, dass, wenn ich nicht mit ihr zusammenleben würde, sie mir meinen Lebenstraum zerstören würde: Das heißt mein Traum, Rennfahrer zu leben, wäre zunichte, da sie aufgrund des Sorgerechts beider Elternteile, keine erforderlichen Dokumente mehr unterschreiben würde.“

Infolgedessen habe er sich demnach dazu entschieden, nicht mehr bei seiner Mutter leben zu wollen. Auch, weil er sich nicht in einem Umfeld aufhalten wollte, welches seinen Vater als schlechten Menschen darstellt.

Ralf Schumacher soll zur Versöhnung ermutigt haben

„Es gab sogar einmal einen Vorfall, wo sie mich von meinem Vater gegen meinen Willen mitnehmen wollte und es so außer Kontrolle geriet, dass wir die Polizei einschalten mussten, da sie ununterbrochen auf meinen Vater eingeschlagen hat.“ Trotz allem habe er aber mehrmals versucht, sich mit seiner Mutter versöhnen, dazu soll ihn auch Vater Ralf ermutigt haben.

„Leider hat es nie geklappt, da sie immer wieder in ein mentales Tief gefallen und wieder komplett ausgeflippt ist. Und die fortwährenden Anschuldigungen gegen meinen Vater, dass er mir alles in den Kopf gepflanzt hat und über sie nur schlecht reden würde, dies entspricht nicht ansatzweise der Wahrheit.“

Und weiter: „So wie sie sich im Moment verhält, ist eine absolute Frechheit: Meine Eltern sind nun seit 9 Jahren geschieden! Bitte lass‘ uns doch endlich in Ruhe und unser Leben leben - wir lassen Dich auch in Ruhe!“, formulierte er in Richtung seiner Mutter.

Freundin von David Schumacher mit Statement

Vor David Schumacher hatte sich bereits dessen Freundin, die ungarische Rennfahrerin Vivien Keszthelyi zu Wort gemeldet. Und das, nachdem Cora Schumacher kürzlich Fotos vom Haus ihres Ex-Mannes veröffentlicht hatte.

„Seit ich David und Ralf kenne (fast sieben Jahre) habe ich mich mit David hier zu Hause noch nie so unsicher gefühlt wie jetzt. Dank Cora, die es für die ganze Welt öffentlich gemacht hat, wo wir wohnen und wie das Haus genau aussieht, haben wir null Privatsphäre und Sicherheit“, so Keszthelyi.