Darts European Championship: Florian Hempel vor EM-Knaller gegen Peter Wright im Interview

Hempel: Ich will in dieser Saison noch zur Weltmeisterschaft fahren. Das erste halbe Jahr sah es schlecht aus, aber jetzt bin ich nur noch 2.000 Pfund hinter dem letzten Qualifikationsplatz, der Nummer 32. Am liebsten wäre es mir, wenn ich es über die Pro Tour schaffen würde und nicht in den Qualifier müsste. Ich habe in der Pro Tour so viel aufgeholt und habe jetzt noch sieben Turniere Zeit für den letzten Schritt. Da kann ich gelassener rangehen als wenn ich es im Qualifier regeln müsste. Dort findet alles an einem Tag statt und es ist eine Alles-oder-Nichts-Situation. Den Druck würde ich mir gern ersparen.