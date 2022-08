Queens Darts Masters: Michael van Gerwen siegt im Kampf der Giganten gegen Gerwyn Price

Der Niederländer startete stark in das Spiel und zog schnell auf 4:1 davon. Zwar konnte die aktuelle Nummer eins der PDC Order of Merit mit einem Kraftakt das Duell mit 5:4 nochmal zu seinen Gunsten drehen, danach ging bei Price aber gar nichts mehr und MvG machte mit vier Legs in Folge den Sieg klar. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)