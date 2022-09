German Darts Open: Prominentes Quartett sagt ab - Martin Schindler profitiert

Des einen Leid ist des anderen Freud: Martin Schindler und Dave Chisnall rücken als Bestplatzierte in der European Tour Order of Merit für die beiden in der Setzliste nach und stehen direkt in der zweiten Runde des Turniers. Während Chisnall auf den Sieger des Duells zwischen Bradley Brooks und Scott Williams trifft, muss sich Schindler mit Danny van Trijp oder John Henderson auseinandersetzen.