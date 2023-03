Darts UK Open: Schindler-Gegner steht fest

Bei den UK Open im englischen Minehead gelingt Martin Schindler im Achtelfinale ein Mega-Coup. Der 26-Jährige setzte sich im Duell mit Jonny Clayton mit 10:8 durch und zog damit erstmals in seiner Karriere in das Viertelfinale bei diesem Event ein. Es ist überhaupt das erste TV-Viertelfinale für den Straubinger.

Wie die Auslosung nach dem letzten Match des Abends ergab, geht es im Viertelfinale nun gegen Andrew Gilding um den Einzug ins Halbfinale. Der Engländer setzte sich in seinem Achtelfinale mit 10:8 gegen Brendan Dolan durch.

Und „The German Wall“ hat sich dieses Halbfinalchance mit einer starken Leistung verdient. Beim Stand von 4:4 checkte er 108-Rest aus und holte sich erstmals die Führung in diesem Match. Es war zu diesem Zeitpunkt bereits das dritte Checkout jenseits der 100-Punkte-Marke.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Nächster Nackenschlag! Wright scheitert an Außenseiter

Nächster Nackenschlag! Wright scheitert an Außenseiter

Am Ende landete er bei einem Drei-Dart-Average von 94,42 Punkte und war damit fast im Gleichschritt mit seinem Kontrahenten. Der UK-Open-Halbfinalist von 2020 war mir 94,47 Punkten nur unwesentlich besser.

Der „Prince of Wales“ schockt Peter Wright

Clayton ist jedoch nicht der einzige große Name, der im Achtelfinale als Verlierer vom Oche geht. Kurz zuvor am Parallel-Board musste sich Peter Wright mit 8:10 Richie Burnett geschlagen geben.

Kurioserweise war die ehemalige Nummer eins der PDC Order of Merit im Drei-Dart-Average knapp acht Punkte besser als sein Kontrahent, hatte jedoch in der Mitte des Spiel eine Schwächephase. Diese nutzte der „Prince of Wales“, um auf 7:3 davonzuziehen.