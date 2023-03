Darts: YouTuber Marcel Scorpion schlägt Legende auf der PDC Challenge Tour

Der YouTuber und Darter Marcel Althaus , besser bekannt als Marcel Scorpion, hat am vergangenen Wochenende die Darts-Legende John Henderson auf der PDC Challenge Tour geschlagen.

Mit 5:1 setzte sich Althaus in der zweiten Runde gegen den „Highlander“, der auf der PDC Tour als absoluter Publikumsliebling gilt, durch. Im darauffolgenden Sechszehntelfinale musste er sich Danny Lauby allerdings mit 1:5 geschlagen geben.

Im Netz wurde Marcel Scorpion dennoch gefeiert, bekam sogar den Titel „Masterclass“ für seine Performance. Ein Twitter-User prophezeite, dass Althaus in den kommenden Jahren an der Darts-WM teilnehmen werde.

Inzwischen spielt Althaus in der zweiten DDV-Bundesliga für die Captains DC Berlin, bereits zweimal nahm er an der Q-School teil. Sein Talent als Co-Kommentator konnte der 29-Jährige ebenso erfolgreich am fünften Spieltag der Premier League bei SPORT1 unter Beweis stellen.