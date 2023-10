Darts-Sensation! Kurz wirft Topstar raus

Deutschlands Darts-Hoffnung Nico Kurz hat beim German Darts Championship in einem Krimi für die Sensation gesorgt!

In der 2. Runde des Turniers in Hildesheim warf der 26-Jährige aus Hanau mit Jonny Clayton die Nummer 8 der Weltrangliste raus!

Kurz setzte sich mit 6:5 durch und trifft nun in der 3. Runde auf Peter Wright oder Chris Dobey.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Bullseye-Show! Kurz sorgt für Sensation

Der Deutsche hatte im Match für einige Highlights gesorgt. So schaffte er schon das Break zum 2:1 mit Dart ins Bullseye.

SPORT1 -Experte Robert Marijanovic zeigte sich von der Coolness des 26-Jährigen begeistert. „Eine 180 zum Start in den Decider - da hat er mal richtig einen ausgepackt.“

Kurz trumpft gegen Clayton mächtig auf

Kurz, der bei der Darts-WM 2020 in die 3. Runde eingezogen war, verbuchte im Duell mit Clayton starke Zahlen.

Mit einem starken Average von 93,67 hielt er den Premier-League-Sieger von 2021 in Schach (Clayton stand am Ende bei 91,54), warf zwei 180er im Gegensatz zum Waliser, der in 11 Legs nicht einmal den höchstmöglichen Score schaffte.