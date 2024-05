Bittere Vorahnung eines Darts-Stars: "Ich würde vernichtet werden"

Beau Greaves hat weiterhin Respekt vor ihren männlichen Kollegen auf der PDC Tour und will ihnen weitestgehend aus dem Weg gehen. Die aktuell wohl beste Darts -Spielerin hat keine Ambitionen auf die PDC Tour Card. „Selbst wenn ich durch die Q-School käme und eine Tour Card bekäme, würde ich auf der Tour vernichtet werden. Das würde mein Selbstvertrauen zerstören“, erklärte die 20-Jährige in einem Interview für die YouTube Seite der MODUS Super Series.

Dabei hat Greaves bereits unter Beweis gestellt, dass sie mit den Männern mithalten kann. Beim Grand Slam of Darts Ende November schied sie in einer Gruppe mit Nathan Aspinall, Damon Heta und Ricardo Pietreczko knapp aus. Gegen den Deutschen siegte sie damals 5:1.

Order of Merit: Darts Weltrangliste

Order of Merit: Darts Weltrangliste

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Duo bekommt Tour Card

Die Tür für die Herren-Tour steht ihr weiterhin offen. Greaves hat in dieser Saison bereits auf der Development Tour überzeugt. Wenn sie am Ende der Saison unter den ersten beiden steht, würde ihr automatisch eine PDC Tour Card zustehen.

Heute live: Bleibt Littler an Spitze?

Heute live: Bleibt Littler an Spitze?

„Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich annehmen würde“, schwankt Greaves und ergänzte: „Man muss seine Möglichkeiten abwägen und überlegen, was für die eigene Karriere am besten ist. Wenn ich einen Punkt erreiche, an dem ich konstant gut spiele, wäre es keine Schande, es zu versuchen, aber ich würde wahrscheinlich nein sagen.“