German Darts Championship 2023: Neun-Darter-Wahnsinn zum Auftakt

Was für ein erster Spieltag bei der German Darts Championship 2023 (LIVE auf SPORT1). Gerade einmal zwei Spiele mussten sich die Fans in der Hildesheimer Halle 39 gedulden, ehe Scott Waites, Nummer 76 der PDC Order of Merit, im dritten Duell des Tages beim Stand von 4:4 einen Neun-Darter ins Board zauberte.