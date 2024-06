Darts-Turnier der Top-Talente live bei SPORT1: PDC Europe NEXT GEN 2024 im Stream

von SPORT1 15.06.2024 • 07:24 Uhr Die Toptalente des Darts treten in Hildesheim gegeneinander an. SPORT1 begleitet das PDC Europe NEXT GEN 2024 im kostenlosen Livestream.

Bei der PDC Europe NEXT GEN 2024 fliegen wieder die Pfeile und SPORT1 ist mittendrin, wenn sich die Darts-Talente von morgen bei den nächsten beiden Events der Turnierserie in Hildesheim duellieren.

Am Samstag, 15. Juni, und Sonntag, 16. Juni, zeigt Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform jeweils ab 13:45 Uhr ausgewählte K.o.-Spiele, die Halbfinals und das große Endspiel des Wettbewerbs im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de, in der SPORT1 App sowie auf YouTube und Facebook.

In Hildesheim hatte die PDC Europe NEXT GEN bereits im Februar ihren Auftakt mit den ersten beiden von insgesamt 18 Turnieren. Danach ging es im März für zwei Turniere ins österreichische Eisenstadt. Die bisherigen vier Tagessiege holten sich der Österreicher Patrick Tringler, Sascha Stuhlemmer und Kai Gotthardt, die nun erneut im Kreis der Favoriten mitmischen werden.

Darts live bei SPORT1.de: Wer holt den Sieg in Hildesheim?

Der Wettbewerb besticht durch ein einzigartiges Konzept zur Nachwuchsförderung und soll den Darts-Stars von morgen als Sprungbrett in die professionellen Wettbewerbe der PDC dienen. Die Darts-Experten Kevin Schulte und Till Stein kommentieren das Geschehen in Hildesheim.

Im ersten Turnier in Hildesheim traten im Februar 122 Teilnehmer an, unter ihnen Michael Unterbuchner, der 2018 und 2019 im Halbfinale der BDO WM und 2018 im Viertelfinale des Grand Slam of Darts stand, Niko Springer, der bei der Super League 2023 mit einem 9-Darter für Aufsehen sorgte, sowie der zweifache WM-Teilnehmer Dragutin Horvat.

Letzterer hatte im großen Finale gegen Patrick Tringler das Nachsehen, der den Favoriten überraschend mit 6:5 besiegte. Eine weitere Überraschung markierte der Tagessieg des erst 19-jährigen Sascha Stuhlemmer am zweiten Spieltag, der sich im Finale gegen den Super League Teilnehmer Kai Gotthardt mit 6:2 durchsetzen konnte. Gotthardt gewann dann das dritte Event im österreichischen Eisenstadt.

Die Rangliste führt allerdings Tringler an, nachdem er sich auch beim vierten Turnier in Eisenstadt den Sieg holen konnte. Alle drei wollen nun bei ihrer Rückkehr nach Hildesheim an diese Erfolge anknüpfen.