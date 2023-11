Darts: TV-Hammer! Ex-Weltmeister kehrt zur WM zurück

Nun, nach seinem offiziellen Karriereende im November 2022, widmet sich der Engländer einer neuen Herausforderung und bleibt damit gar doch dem Darts-Sport erhalten: Der 53-Jährige wird für Sky die Darts-WM (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1 ) live in der Kommentatoren-Box begleiten.

„Meine erste PDC-Weltmeisterschaft in der Sky -Kommentarbox. Die Auslosung hat sich genauso angefühlt wie damals als Spieler. Es ist eine neue Herausforderung für mich“, verkündete Durrant auf X .

Bereits beim Grand Slam of Darts, der Mitte November in Wolverhampton ausgetragen wurde, debütierte Durant am Mikrofon.