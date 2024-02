Darts: "Bisschen skandalös" - Littler-Hype stößt MvG sauer auf

Luke Littler ist in aller Munde. seitdem er bei der Darts -WM sensationell das Finale des Turniers im Ally Pally erreicht hat. Die Medienpräsenz des 17-Jährigen stellt inzwischen alles in den Schatten, auch seinen Finalbezwinger Luke Humphries.

Humphries in Littlers Schatten: „Das wird ihm wehtun“

„Ich finde es eigentlich ein bisschen skandalös Luke Humphries gegenüber“, antwortete der langjährige Weltrangliste nerste in dieser Woche in einem Interview mit dem belgischen TV-Sender VTM2 auf eine Frage zum Hype um Littler: Der Mann ist der Weltmeister, hat letztes Jahr alle wichtigen Majors gewonnen und niemand spricht über ihn. Das wird ihm wehtun, tief im Inneren.“

Van Gerwen glaubt Humphries also nicht, dass er ohne Neid auf den Hype um Littler blickt - Menschenkenntnis? Oder womöglich auch ein kleines Psychospiel des in dieser Hinsicht berüchtigten MvG?

Van Gerwen selbst wünscht sich jedenfalls mehr Zurückhaltung in Sachen Littler: „Er ist fantastisch, aber alle setzen ihn so sehr unter Druck. Lassen Sie ihn erst einmal reifen. Er hat sich gut geschlagen, aber das sind nur zwei Monate, ich mache das schon seit 18 Jahren. Natürlich hat er alles, um ein ganz Großer zu werden, aber lasst ihn erst mal in Ruhe, Leute.“