Darts: Kurioser Rückzug von Price bei der Pro Tour sorgt für Aufsehen

Gerwyn Price sorgt mal wieder für mächtig Wirbel! Beim ersten Event der Pro Tour, brach der Waliser sein Darts-Match ab, zog dann aus dem Turnier zurück - und wütete hinterher.

Dem „Iceman“ missfielen die Bedingungen in Wigan (England). Er griff die PDC als Ausrichter bei Instagram in einer Story massiv an. Offenbar störte ihn vor allem, dass es in dem Raum zu kalt war. Das Portal Dartsnieuws.com berichtete jedenfalls von vielen Beschwerden vor Ort darüber.

Price gibt auf und zieht zurück

„Traurige Bedingungen“, schimpfte der Ex-Weltmeister. Er fügte an: „Wir reisen den ganzen Weg nach Wigan, um ein Profispiel zu bestreiten, und müssen unter schlechteren Bedingungen als bei den Amateuren spielen.“

Der Waliser kündigte zudem an, auch am Dienstag beim zweiten Event in Wigan nicht anzutreten und damit ein Zeichen zu setzen. “Ich bin enttäuscht, denn mein Spiel war heute wirklich gut und ich bin sehr auf Turniere wie dieses angewiesen“, schrieb er.

In dem mit 128 Startern großen Feld hatte Price in der ersten Runde gegen Karel Sedlacek (Tschechien) beim 6:5 die Nerven behalten. Es folgte das 6:2 gegen den Engländer Matthew Dennant in der zweiten Runde.

In seinem Drittrundenspiel gegen Brendan Dolan kam es dann zum Abbruch. Price lag mit 2:4 hinten, weigerte sich dann weiter zu spielen und gab schließlich auf.

Littler liefert bei seinem Debüt ab

Von den Bedingungen ließ sich hingegen Luke Littler nicht aus dem Konzept bringen. Das Wunderkind warf direkt bei seinem Debüt auf der Pro Tour einen 9-Darter, verpasste einen zweiten nur haarscharf und sicherte sich schließlich sogar den Titel.