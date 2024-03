Mega-Karriere verschenkt? "Er wäre jetzt Multi-Millionär"

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Darts-Legende „hätte Multi-Millionär sein können“

Der 63 Jahre alte Taylor und sein vier Jahre älterer Kollege Adams sind sich kürzlich auf der Seniorentour begegnet. Beide sind mittlerweile von Arthritis geplagt, Adams siegte 10:9 in dem nostalgischen Duell 10:9, das Taylor in Erinnerungen schwelgen ließ.

„Ich habe gegen ihn einige Male gespielt, als ich noch in der BDO war“, sagte Taylor in einem Interview vor dem Aufeinandertreffen: „Er ist ein Spieler, bei dem ich gedacht habe: „Er hätte rüber (in die PDC, Anm. d. Red.) kommen sollen.“