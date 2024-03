Darts-Ikone Phil Taylor ist chronisch erkrankt: "Es ist ein Albtraum!"

Seit mittlerweile sechs Jahren ist Phil „The Power“ Taylor kein Darts-Profi mehr, auch den Epilog auf der Senioren-Tour wird er demnächst beenden.

Der Entschluss sei auch „eine körperliche Entscheidung“ hatte der 63-Jährige im vergangenen Herbst begründet. Was genau er damit gemeint hatte, führte er nun näher aus: Er muss sich wegen einer Arthritis-Erkrankung durch sein Abschiedsjahr quälen - eine schmerzhafte Entzündung, die jedes Gelenk betreffen kann.

„Es ist ein Albtraum“, sagte der Rekordweltmeister im Interview mit Online Darts: „Es ist sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag. Selbst wenn man sich nachts im Bett umdreht, hat man Schmerzen. Hoffentlich kann ich im nächsten Monat ein bisschen mehr abnehmen und diese Schmerzen loswerden.“

Zuletzt spielte er bei der Senioren-WM im Februar gegen den Deutschen Manfred Bilderl, verlor das Erstrunden-Match allerdings. „Dieses Spiel hat mein Bein zermalmt, meinen Rücken, einfach alles“, schilderte Taylor seine Beschwerden, die ihn daran hinderten, die Leistung zu zeigen, die auch in seinem Alter noch sein Anspruch wären: „Ich werde so lautstark angefeuert und die Stimmung ist fantastisch. Aber zu verlieren war schrecklich. Ich habe es gehasst, so auszuscheiden.“

Phil Taylor: „Ich will meine Karriere nicht so beenden“

„Durch die Arthritis kann ich mich nicht drehen oder nach rechts neigen, also kann ich auch nicht gerade werfen. Alle meine Pfeile landen in der Fünf“, führte der 16-malige Darts-Weltmeister aus, der sich in einer verzweifelten Situation sieht. „Ich will meine Karriere nicht so beenden. Ich bin verzweifelt und tue alles, was ich kann, um mein Niveau zu steigern.“