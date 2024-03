Darts-Skandal sorgt weiter für Stunk: "Kim verdreht seine Geschichte"

Die Auseinandersetzung zwischen Kim Huybrechts und Mike De Decker findet keine Ende. Erst am Dienstag wurde Huybrechts zu einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 1750 Euro verdonnert , weil er seinen Darts-Kollegen Mike De Decker im November nach einem Turnier geschlagen und bedroht hat.

Huybrechts entschuldigte sich nach dem Urteil und versuchte bei VTM seinen Angriff zu rechtfertigen: „Meine Frau hatte einen Beitrag online gestellt, in dem sie sich enttäuscht zeigte, weil Mike auf der Tour hinter meinem Rücken Dinge gesagt hatte, die mir zu Ohren gekommen waren. Ich hatte ihn damals nicht darauf angesprochen, weil ich einfach eine Konfrontation vermeiden wollte.“

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Dann habe jemand aus Mikes Familie Huybrechts‘ Frau angerufen und Drohungen ausgesprochen, auch gegenüber seinen Kindern. „Als Vater will man seine Familie immer beschützen, vor allem wenn man so etwas hört. Da bin ich ausgerastet. Ich hätte nie so reagieren dürfen, dafür wurde ich zu Recht getadelt. Aber wenn es um meine Familie geht, bin ich sehr sensibel.“