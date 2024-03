Darts: Spieler schlägt Gegner ins Gesicht - PDC untersucht Vorfall

Noch ist unklar, was genau zum körperlichen Angriff geführt hat und ob es zuvor Provokationen in Richtung des Tour-Card-Inhabers gab.

PDC reagiert auf Vorfall

Der Vorfall hat mittlerweile aber auch die Professional Darts Corporation (PDC) auf den Plan gerufen. Diese ließ am Montag folgendes Statement verlautbaren: „Die PDC ist sich eines Videos von einer nicht angeschlossenen Veranstaltung bewusst, das einen Tourkarteninhaber zeigt und in den sozialen Medien kursiert. Die Darts Regulation Authority wurde informiert und untersucht dies entsprechend.“

Smith-Neale (Nummer 82 in der Order of Merit) wurde kürzlich von Patrick Geeraets in der ersten Runde der UK Open besiegt. Im Februar verlor der Engländer gegen Raymond van Barneveld in der Players Championship.