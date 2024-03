Darts-Superstar sorgt für Verwirrung! Warum Anderson gegen Schindler aufgeben musste

Was für ein bitterer und kurioser Abgang von Gary Anderson! Der Darts -Superstar hat im Duell mit Martin Schindler für Stirnrunzeln gesorgt.

Im Achtelfinale beim Players Championship 6 in Hildesheim gab der Schotte gegen den Deutschen mitten im Match auf.

Beim Stand von 3:3 in den Legs (Modus Best of 11) winkte der zweimalige Weltmeister nach seiner Aufnahme plötzlich ab, sagte erst etwas zum Caller und dann zu Schindler, bevor er sich zurückzog.