Darts: "Der Abschaum ist völlig inakzeptabel" - PDC-Boss teilt gegen Kritiker von van Leuven aus

Van Leuven selbst hatte sich kürzlich zu den Anfeindungen in den sozialen Netzwerken geäußert: „Das ist ätzend, aber ich versuche, mir das nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen“, sagte sie im Gespräch mit dem Portal Dartsnews: „Ich denke, das Einzige, was ich an diesem Thema bedauere, ist, dass viele Leute vergessen, dass ich auch ein Mensch bin.“