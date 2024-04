Darts: Deshalb reagierte Schindler nicht auf van Gerwen

Diese Szene sorgte für Irritationen: Nach dem Halbfinale beim German Darts Grand Prix in München, das Michael van Gerwen mit 7:2 gegen Martin Schindler gewonnen hatte, gaben sich die beiden zunächst die Hand.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Doch was war wirklich passiert? Schindlers Manager Ioannis Selachoglou klärte die Szene am Dienstag auf.

Schindler-Manager klärt auf

„Er war ein wenig frustriert und hat es einfach nicht registriert“, sagte Selachoglou bei SPORT1 . „Normalerweise geht er immer respektvoll mit seinen Gegnern um, unabhängig davon, ob er gewinnt oder verliert.“ Anschließend, so der Manager, hätten sich beide Spieler ausgesprochen.

Schindler hatte sich in München in starker Form präsentiert und zum zweiten Mal in seiner Karriere das Halbfinale der European Tour erreicht.