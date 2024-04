Darts-Weltmeister überrascht: "Sehr erschöpft, sehr müde"

Luke Humphries hat es endlich geschafft: Zum ersten Mal seit dem Finale bei der Darts-WM 2024 gelang ihm wieder ein Sieg gegen Luke Littler. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge gegen den 17 Jahre alten Shootingstar bezwang Humphries Littler am Samstag in der zweiten Runde des NEO.bet European Darts Grand Prix in Sindelfingen mit 6:5.