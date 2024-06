Deutsches Viertelfinale? Darts-Event wegen Heim-EM verschoben

Die DFB-Auswahl will bei der Heim-Europameisterschaft für ein Sommermärchen 2.0 sorgen. Die Stadien in der Bundesrepublik sind mit nationalem und internationalem Publikum brechend voll, die offiziellen Fanzonen der UEFA platzen aus allen Nähten, Fanmärsche gehen viral und auch der deutsche Nationalstolz lebt wieder auf.

Fußball-EM: Musiala und Co. kommen Darts in die Quere

Planmäßig hätten die Stars der Szene um Gerwyn Price, Fallon Sherrock und den „German Giant“ Gabriel Clemens am Abend des 05. Juli in der SWT-Arena in Trier vor tausenden Fans ein Show-Turnier ausgetragen. Doch daraus wird vorerst nichts. Denn sollte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag ab 21 Uhr ihr Achtelfinale gewinnen, würde das Spiel in der Runde der letzten Acht auf den Freitag darauf, und somit den 05. Juli, fallen.