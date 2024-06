Team-WM: Nerven-Schlacht! Deutschland scheitert dramatisch an Nordirland

Was für eine Nerven-Schlacht! Bei der Team-WM in der Frankfurter Eissporthalle sind die Titelträume von Gabriel Clemens und Martin Schindler dramatisch geplatzt. Im Achtelfinale gab es gegen die Nordiren Brendan Dolan und Josh Rock ein 7:8. Nun trifft Nordirland im Viertelfinale auf Topfavorit England mit den Stars Luke Humphries sowie Michael Smith.

Clemens und Schindler verpassen viele Doppel

In der Folge leisteten sich beide Teams bei ihren eigenen Legs keine Schwächen und so blieb bis zum 3:2 für Nordirland alles in der Reihe. Dann leisteten sich Clemens und Schindler eine Schwächephase, ließen zwei Chancen zum 3:3 aus und so checkte Rock zum 4:2.