Darts: Deutsches Darts-Talent kommt WM im Ally Pally näher

Springer schiebt sich auf Rang zwei vor

Mit dem ausgeschütteten Preisgeld, welches bei jedem Turnier der Development Tour 15.000 Pfund (rund 17.700 Euro) beträgt, wird eine Rangliste erstellt. Die Spieler, die am Ende der Saison auf den ersten beiden Plätzen liegen, werden zur Darts-WM eingeladen. Außerdem bekommen sie eine Tour Card für 2025 und 2026. Der Erstplatzierte darf darüber hinaus beim Grand Slam of Darts spielen.

Durch seinen Sieg konnte sich Springer auf den zweiten Rang der Development Tour Order of Merit vorarbeiten. Kann er diesen auch nach den kommenden Turnieren behaupten, darf sich der Mainzer über die Teilnahme an der WM freuen.

Niko Springer führt die PDC Europe Next Gen an

Realistische Chance auf Teilnahme an Darts-WM

Zudem liegt er in der PDC Next Gen Order of Merit nach insgesamt vier Gesamtsiegen souverän an der Spitze. Der Abstand zwischen ihm und seinem Verfolger Steven Noster beträgt 2307 Euro. Die ersten 14 Spieler in diesem Klassement dürfen an der Europe Super League teilnehmen. Auch hier besteht noch die Chance, sich für die Darts-WM, die im Dezember stattfindet, zu qualifizieren.