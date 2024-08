Littler-Hype? „Bla, bla, bla“

Darts-Wunderkind Luke Littler ist bereits mit seinen 17 Jahren ein Phänomen. PDC-Boss Barry spricht über seinen Premier-League-Sieg, zieht einen Vergleich zur Legende Phil Taylor und gibt eine Prognose ab, was er Littler in der Zukunft zutraut.

Hebt Littler ab? PDC-Boss wird deutlich

Er fügte hinzu: „Eddie (Hearn, Sohn von Barry und ebenfalls PDC-Vorsitzender, Anm. d. Red.) und ich setzten uns zusammen, um das zu besprechen. Das erste, was Eddie sagte, war: Es spielt keine Rolle, wie alt du bist. Wenn du gut genug bist, bist du alt genug.“ Hearn betonte, dass es ihre Aufgabe sei, solchen Spielern wie Littler eine Chance zu geben und verwies gleichzeitig darauf, dass der 17-Jährige mit dem Titelgewinn diese genutzt habe.

In diesem Jahr hat Littler in jedem Monat bis auf den August ein Turnier gewonnen und seine Leistungen von der Weltmeisterschaft bestätigt. Hearn hat indes keine Sorgen, dass der Engländer abhebt, ganz im Gegenteil: „Dieser junge Mann steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Er hat die richtige Einstellung.“

„Taylors Titelanzahl ist unantastbar“

Der 76-Jährige geht davon aus, dass das Wunderkind noch einige Zeit benötige, um sich weiterzuentwickeln. „Er wird nicht jedes Match gewinnen, weil das Niveau der Konkurrenz im Dartsport so groß ist, mit so vielen großartigen Spielern, das macht es zu einem großartigen Sportspektakel“, schätzte er ein.

Dementsprechend geht er auch davon aus, dass es durch Littler nicht zur gewaltigen Dominanz von Legende Phil Taylor kommen wird: „Phil Taylors Anzahl an Titeln ist wahrscheinlich unantastbar.“ Hearn verwies darauf, dass in Taylors Zeit die Konkurrenz nicht so stark gewesen sei wie heute.