Darts: PDC Europe Next Gen in Hildesheim live im TV und Stream bei SPORT1

SPORT1 17.08.2024 • 08:00 Uhr Die PDC Europe NEXT GEN ist zurück in Hildesheim - und SPORT1 ist bei dem spannenden Darts-Event auf allen Plattformen live dabei.

Die PDC Europe NEXT GEN kehrt nach Hildesheim zurück – und Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform SPORT1 ist wie gewohnt mittendrin. Die insgesamt vier Turniere werden am Samstag, 17. August, und Sonntag, 18. August, sowie am Samstag, 24. August, und Sonntag, 25. August, jeweils ab 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de , in der SPORT1 App sowie auf YouTube und Facebook übertragen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das erste Wochenende in Hildesheim werden Kevin Schulte und Till Stein die Spiele kommentieren, am zweiten Wochenende ist Kevin Schulte mit Max Meintz am Mikrofon im Einsatz. Die meisten Siege konnte bislang die deutsche Nachwuchshoffnung Niko Springer einfahren.

Die letzten beiden Turniere in Sindelfingen Anfang August gewannen allerdings Steven Noster, der damit Platz 2 in der NEXT GEN-Rangliste belegt, und der erst 20 Jahre alte Moritz Bohrmann. Die PDC Europe NEXT GEN war im Februar mit dem ersten von insgesamt 18 Turnieren gestartet, das Format besticht durch ein einzigartiges Konzept zur Nachwuchsförderung und soll den Darts-Stars von morgen beim Start in die professionellen Wettbewerbe der PDC dienen.

Kann Noster in Hildesheim die Tabellenführung holen?

Bis Mitte September stehen im Rahmen der PDC Europe NEXT GEN noch sechs Turniere an, vier davon in Hildesheim und zwei im österreichischen Eisenstadt. Beim letzten NEXT GEN-Wochenende in Sindelfingen konnte sich Steven Noster seinen zweiten Tagessieg holen und so auf Tabellenplatz 2 hinter Niko Springer vorrücken. Im Finale siegte er klar mit 6:3 gegen Kai Gotthardt, der zuvor im Halbfinale Springer rausgeworfen hatte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein echter Überraschungs-Coup gelang am nächsten Tag Youngster Moritz Bohrmann, der im Finale den Österreicher Patrick Tringler mit 6:5 im Decider besiegte. Auch hier war Tabellenführer Springer im Halbfinale ausgeschieden. Da er aber in Hildesheim nicht teilnehmen wird, stehen die Chancen gut für seinen Verfolger Noster, an die Spitze der Rangliste zu springen.

PDC Europe NEXT GEN mit einzigartigem Konzept zur Nachwuchsförderung

Über neun Wochenenden verteilt messen sich die größten Talente und besten Amateure von Februar bis September in insgesamt 18 Turnieren an den drei Standorten Hildesheim, Sindelfingen und im österreichischen Eisenstadt miteinander.

An jedem der drei Standorte wird in einem anderen Turnier-Modus gespielt: in Sindelfingen (Setzliste) und Hildesheim (offene Auslosung) gibt es vor der K.o.-Runde eine Gruppenphase, in Eisenstadt wird im Double In, Double Out-Modus gespielt.

Die PDC Europe NEXT GEN steht jedoch nicht nur für professionelle Voraussetzungen für die Spieler, sondern auch für Wege in die großen PDC-Wettbewerbe: Die besten Spieler der neuen Turnierserie qualifizieren sich für die PDC Europe Super League und sichern sich damit die Chance auf eine Teilnahme an der Darts-WM in London.

{ "placeholderType": "MREC" }