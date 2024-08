Darts-Hammer um Walk-on-Girls!

Allfree zeigte sich glücklich über diesen Schritt: „Es ist toll, dass wir eine weitere Gelegenheit bekommen, etwas zu tun, was uns wirklich Spaß macht.“

Verzicht auf Walk-on-Girls: „War ein Schlag“

Knapp sechseinhalb Jahre ist es her, als die PDC beschloss, Walk-on-Girls nach zwei Jahrzehnten als Teil der TV-Übertragungen zu streichen. Diese Entscheidung sorgte damals in der Öffentlichkeit für Aufsehen und unter den Frauen für Empörung.

„Es war ein Schlag, als wir die Rolle verloren haben. Es war ein Schock“, erklärte Allfree, fügte aber glücklich hinzu: „Es ist ziemlich aufregend, dass die WSDT uns zurückbringt. Wir bringen Spaß und Glamour in den Walk-on.“

Die Rolle der Walk-on-Girls

Dabei sieht sie ihre Rolle nicht nur in der Funktion, einfach die Spieler auf die Bühne zu begleiten, sondern auch als Maskottchen, welches den Sport repräsentiert und mit den Zuschauern spricht.

„Es wird fantastisch sein, alle wiederzusehen. Es wird etwas Besonderes sein, wieder live im Fernsehen zu sein. Aber es wird auch überwältigend sein“, so das Model.

Darts: Rückkehr als wichtiges Zeichen?

Ihr Kollegin Wood bezeichnete die Rückkehr als ein nostalgisches Gefühl: „Wir sahen es als den besten Job der Welt an. Ich konnte mit meinen besten Freundinnen arbeiten. Wir reisten durch das Land. Wir traten im Fernsehen auf und trugen schöne Kleider. Wir haben uns nie unsicher oder unwohl gefühlt.“

Das im Oktober stattfindende Comeback sieht Wood zugleich auch als ein Zeichen an: „Wenn Leute sagen, wir sollten das nicht tun, ist das nicht ihre Entscheidung. Wir Frauen sollten in der heutigen Welt das tun dürfen, was wir wollen. Es sollte um die Wahl gehen.“