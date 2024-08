PDC Next Gen: Hausotter holt zweiten Turniersieg

Marcel Hausotter kann ein packendes deutsches Finale für sich entscheiden. Hausotter setzt sich im Finale des 13. Turniers der PDC Europe Next Gen knapp durch.

Im 13. Turnier der PDC Europe Next Gen hat sich Marcel Hausotter mit 6:5 gegen Fabian Herz durchsetzen können. Der Matchverlauf gestaltete sich äußerst spannend, wenngleich beide Spieler nicht ihre allerbeste Leistung zeigten.

„Sehr, sehr schwieriges Spiel“

Hausotter holte sich am Samstagnachmittag seinen zweiten Turniersieg im Rahmen der PDC Next Gen und kommt somit der möglichen Teilnahme an der PDC Europe Super League einen entscheidenden Schritt näher.