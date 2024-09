Darts LIVE: Flanders Darts Trophy heute im TV, Stream und Ticker - Kracher-Duell für Clemens

SPORT1 07.09.2024 • 10:01 Uhr In Antwerpen wird erstmals die Flanders Darts Trophy ausgetragen. Am Samstag sind gleich drei Deutsche gefordert, dabei wartet auf Gabriel Clemens ein besonders harter Brocken. SPORT1 übertragt das Event LIVE.

Bis zum 8. September steigt im belgischen Antwerpen erstmals die Flanders Darts Trophy - das zehnte von insgesamt 13 Darts-Turnieren der PDC European Tour 2024. SPORT1 überträgt den Kracher live im Free-TV und im kostenlosen Stream.

Am Samstag sind gleich drei deutsche Teilnehmer in der zweiten Runde gefordert. Auf Gabriel Clemens, der sich am Freitag in Runde eins knapp gegen den Engländer Martin Lukeman durchsetzte, wartet mit Michael van Gerwen ein besonders harter Brocken.

So können Sie die Flanders Darts Trophy heute LIVE verfolgen:

Darts: Schindler gegen Wright gefordert

Martin Schindler steigt als gesetzter Spieler in der zweiten Runde ein und trifft dort auf Peter Wright. Der Schotte konnte am vergangenen Wochenende überraschend die German Darts Championship gewinnen und steht deshalb besonders im Fokus. Am Freitag besiegte Wright Brendan Dolan in der ersten Runde mit 6:5. Ricardo Pietreczko - der wie Schindler gesetzt ist - spielt am Samstag gegen Andrew Gilding.

Die Spiele mit deutscher Beteiligung steigen allesamt erst in der Abendsession (ab 19 Uhr). Zuvor sind ab 13 Uhr bereits einige internationale Stars in Runde zwei gefordert. Mit dabei sind unter anderem Dave Chisnall, James Wade, Damon Heta und Chris Dobey. Die absoluten Top-Spieler um Luke Humphries und Luke Littler greifen dann auch am Abend ein.

Startberechtigt bei dem Turnier sind die Top 16 der Weltrangliste, dazu kommen die besten 16 Profis der Pro Tour Order of Merit, zehn Sieger eines Qualifkationsturniers für Tourkarten-Inhaber, vier nationale Qualifikanten, ein osteuropäischer Qualifikant und ein Akteur aus der Region Nordic & Baltic.

Gespielt wird am Freitag in der ersten Runde im Modus „Best-of-11-Legs“, es braucht also sechs gewonnene Legs für den Sieg. In der zweiten Runde am Samstag, in der die gesetzten Spieler eingreifen, in der dritten Runde sowie bei den am Sonntag ausgetragenen Viertelfinal-Begegnungen gilt der gleiche Modus. In Halbfinale und Finale heißt es derweil Best-of-13-, bzw. Best-of-15-Legs.

Die Spiele bei der Flanders Darts Trophy am Samstag: