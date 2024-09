Die Wiederauferstehung einer Darts-Ikone

Tobias Merk 02.09.2024 • 21:15 Uhr Peter Wright gewinnt sein erstes Turnier im Jahr 2024. Im Anschluss blickt die Darts-Ikone auf eine Zeit voller persönlicher und gesundheitlicher Herausforderungen zurück und schöpft nach seinem Sieg bei den NEO.bet German Darts Championship neuen Mut.

Peter Wright is zurück! Die schottische Darts-Ikone hat bei den NEO.bet German Darts Championship triumphiert. Der Sieg in Hildesheim markierte nach zahllosen Nackenschlägen einen Wendepunkt in einer Zeit, die für Wright von außergewöhnlich vielen Herausforderungen geprägt war. Es war zugleich sein erster Titel seit Oktober 2023.

Der 54-Jährige litt in den letzten Jahren unter massiven Rückenschmerzen, die seine Spielweise stark beeinträchtigen. Seit seinem zweiten Weltmeistertitel Anfang 2022 hatte er nur noch wenig Siege feiern können und rutschte in der Weltrangliste ans Ende der Top-10 ab.

Zahlreiche Nackenschläge für Wright und seine Familie

In den vergangenen Jahren kämpfte Wright dabei nicht nur mit seinen eigenen gesundheitlichen Problemen, sondern auch mit denen seiner ganzen Familie. Im März 2023 erlitt sein Schwiegervater einen Schlaganfall, und sein Schwager musste sich einer Krebsoperation unterziehen. Zudem leidet auch Wrigths große Liebe Joanne unter Rückenproblemen, die neben einer immer schlimmer werdenden Arthritis das Leben für das Paar zu einer täglichen Herausforderung machen.

Trotz all dieser Rückschläge gelang es ihm in Hildesheim eine beeindruckende Leistung zu zeigen und Ausnahmetalent Luke Littler mit 8:5 in die Schranken zu weisen.

„Habe immer an mich geglaubt“

Eine Leistung, die ihm offenbar neue Hoffnung und Zuversicht gab. „Ich bin auf dem Weg zurück“, erklärte er zu Tränen gerührt und sichtlich aufgelöst beim offiziellen PDC-Interview.

„Ich habe immer an mich geglaubt“, blickte er auf schwierige Monate zurück, in denen er sowohl bei der Weltmeisterschaft in der 2. Runde als auch in der prestigeträchtigen Premier League als Schlusslicht frühzeitig die Segel streichen musste.

„Was ein Stehaufmännchen“

Ex-SPORT1-Kommentator Elmar Paulke zollte Wright nach seinem fulminanten Comeback-Sieg auf Instagram seinen größten Respekt: „Wie groß und wichtig dieser Sieg für Wright war, zeigen die vielen Tränen bei der Siegerehrung. Glückwunsch, Peter. Was ein Fighter, was ein Stehaufmännchen.“