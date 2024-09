Darts LIVE: Flanders Darts Trophy heute im TV, Stream und Ticker

In der ersten Session am Freitagmittag ist bereits ein deutscher Spieler im Einsatz. Gabriel Clemens trifft in der ersten Runde auf den Engländer Martin Lukeman (16 Uhr) und kämpft um das Weiterkommen. Käme der „German Giant“ weiter, stände in der nächsten Runde ein harter Brocken bevor. Dort wartet Michael van Gerwen.

So können Sie die Flanders Darts Trophy heute LIVE verfolgen:

Schindler und Pietreczko bereits in der 2. Runde

Gespielt wird am Freitag in der ersten Runde im Modus „Best-of-11-Legs“, es braucht also sechs gewonnene Legs für den Sieg. In der zweiten Runde am Samstag, in der die gesetzten Spieler eingreifen, in der dritten Runde sowie bei den am Sonntag ausgetragenen Viertelfinal-Begegnungen gilt der gleiche Modus. In Halbfinale und Finale heißt es derweil Best-of-13-, bzw. Best-of-15-Legs.