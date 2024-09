Heftiger Zoff um deutschen Darts-Profi

„Ziemlich beeindruckend für einen Mann, der es verabscheut, Lancashire verlassen zu müssen.“ Diese Aussage hat Darts -Profi David John Schlichting am Freitagabend bei X unter einem Tweet von TheRedBit180 geschrieben.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Der 35-Jährige reagierte nur 30 Minuten später auf die Stichelei: „David, was ist dein Problem mit mir? Wenn du tatsächlich Darts auf höchstem Niveau spielen würdest, würdest du genau wissen, worauf ich mich beziehe? Aber das tust du nicht!“ Angefressen fügte Cullen hinzu: „Du sitzt zuhause und hoffst, dass ich verliere, während du dir wünscht, du wärst in meinen Schuhen.“

Hin und Her - Joe Cullen zeigt sich geladen!

„Das ist der Hintergrund“: Schlichting klärt die Fans auf.

Damit nicht genug, sich in Rage redend ging der The Masters-Sieger von 2022 auf Schlichting los: „Du kennst mich nicht wirklich und bist auch gar nicht relevant. Du bist nur ein Typ, der versucht, mit Darts Aufmerksamkeit zu erregen, obwohl du eigentlich massiv irrelevant bist! Ich habe mir lange genug auf die Zunge gebissen, während ich deine Sch**** lese.“

Der Zoff sorgte bei den Fans für Verwunderung. Auf einen Tweet eines Fans bezogen, erklärte Schlichting seine Provokation: „Er hatte Anfang des Jahres ein Interview, in dem er sich dafür aussprach, weniger Turniere außerhalb Englands zu veranstalten, und seitdem ist es eine Art Running Gag auf Darts-Twitter, weil 80% der Turniere bereits in England stattfinden. Das ist der Hintergrund, ich weiß nicht, warum es jetzt so ernst ist.“