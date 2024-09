Turnierabsage: Sorge um Darts-Star!

SPORT1 11.09.2024 • 15:53 Uhr Nathan Aspinall verpasst die World Series of Darts in Amsterdam. Der Darts-Star erleidet einen Rückschlag auf dem Weg zu seinem Comeback.

Mitte Juli hatte der Weltranglisten-Fünfte seine letzte Partie beim World Matchplay absolviert. Im Anschluss kämpfte er mit einer Sehnenverletzung, die dafür sorgte, dass Aspinall Players-Championship-Turniere sowie die Flanders Darts Trophy absagen musste.

Darts-Star hört auf seinen Körper

Eigentlich war sein Plan, am kommenden Wochenende in Amsterdam wieder auf der Bühne zu stehen, doch daraus wird nichts. „Ich habe immer gesagt, dass ich erst wieder spielen möchte, wenn sich mein Arm ausreichend erholt hat“, wird der 33-Jährige in einem PDC-Statement zitiert.

Aspinall-Comeback in Sicht

Weiter hieß es: „Ich habe mit meiner Behandlung gute Fortschritte gemacht, aber meine letzten Scans sind gekommen und ich muss mich diese Woche weiter behandeln lassen und ich werde die World Series of Darts Finals leider verpassen.“

Doch Aspinall betonte, dass sein Comeback nicht mehr allzu lange entfernt sei: „Ich komme dem Ziel, wieder spielen zu können, immer näher und hoffe, dass ich bald wieder einsatzfähig bin. Ich möchte jedoch erst wieder spielen, wenn ich sicher bin, dass ich mich erholt habe und keine weiteren Schäden riskiere.“

World Series of Darts Finals: Ein Deutscher dabei

Ein Ersatzspieler steht bereits fest, denn laut PDC-Regeln rückt der am höchsten gesetzte Spieler nach, der in der letzten Finalrunde des Tour Card Holder Qualifiers für die World Series of Darts Finals ausgeschieden ist. Dies ist in diesem Fall Andrew Gilding, der in der ersten Runde auf Wessel Nijman trifft.