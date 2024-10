Darts: Bitteres Drama nach Neun-Darter und Gala-Auftritt

Gary Anderson überragt bei der Players Championship 24 mit einem Neun-Darter und einer Machtdemonstration gegen Luke Humphries. Am Ende geht der Titel dennoch an ein Nachwuchstalent.

Gary Anderson überragt bei der Players Championship 24 mit einem Neun-Darter und einer Machtdemonstration gegen Luke Humphries. Am Ende geht der Titel dennoch an ein Nachwuchstalent.

Bei der Players Championship 24 deutete zunächst alles auf einen Triumph von Gary Anderson hin. Der „Flying Scotman“ überzeugte unter anderem mit einem Neun-Darter und einer Machtdemonstration gegen Weltmeister Luke Humphries. Doch am Ende jubelte ein Nachwuchstalent: Wessel Nijman gewann am Dienstagabend seinen ersten PDC-Titel.

Der Niederländer, der bereits auf der Development Tour für Furore gesorgt hatte, setzte sich im Finale mit 8:5 gegen Stephen Bunting durch. Zuvor hatte er den Siegeszug von Anderson im Halbfinale gestoppt, als er den Schotten mit 7:5 bezwang. Ausgerechnet in dieser Partie brach Andersons Scoring etwas ein.

In der 2. Runde beim 6:1-Sieg gegen Jamie Hughes verlor er zwar das erste Leg, antwortete dann allerdings mit einem Neun-Darter . Für Anderson war es bereits das siebte perfekte Leg bei einem PDC-Turnier.

Darts: Gary Anderson lässt Luke Humphries keine Chance

Nachdem der 53-Jährige auch in der 3. Runde gegen Dimitri Van den Bergh wenig Mühe hatte (6:3), ließ er Weltmeister Luke Humphries im Achtelfinale keine Chance. Bei seinem 6:2-Erfolg über „Cool Hand Luke“ erreichte Anderson dank zweier Elf-Darter einen beeindruckenden Average von 114,41 Punkten.

Clemens und Co. scheiden früh aus

Bereits in der ersten Runde hatten sich unter anderem Gabriel Clemens (4:6 gegen Darren Beveridge) und Florian Hempel (5:6 gegen Jimmy van Schie) aus dem Turnier verabschiedet. Martin Schindler, der mit seinem Titel am Wochenende bei der Swiss Darts Trophy noch Geschichte geschrieben hatte, war nicht an den Start gegangen.